Akpınar, BM Genel Kurul toplantısına katıldı

Uluslararası Diplomatlar Birliği (DMW) Başkan Yardımcısı ve Kıbrıs DMW Başkanı Serhat Akpınar, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler 72. Genel Kurulu’nda toplantılara katıldı.

Akpınar, genel kurul kapsamında Birleşmiş Milletlerin düzenlediği ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in başkanlığında gerçekleşen BM küresel ilkelerinin hayata geçmesindeki ekonomik boyutlarının değerlendirildiği BM toplantısında hazır bulundu.

Akpınar ayrıca, Danimarka Başbakanı’nın liderliğinde gerçekleşen İklim Değişikliği konferansında, global şehirlerin iklim değişikliğiyle mücadelede nasıl roller üstlenmesi gerektiği ve dünya çapında alınan önlemler hakkında çeşitli sivil toplum örgütleri, belediye başkanları ve Amerikan İçişleri Bakanlığı temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıda temsiliyet gösterdi.

Akpınar New York temaslarına ilişkin yazılı açıklamasında, sürdürülebilir ekonomi için işbirliğinin şart olduğunu kaydetti.