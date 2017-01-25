Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Genel Kurul toplantılarına katılmak üzere Strazburg’ta bulunan CTP milletvekili Mehmet Çağlar, Avrupa Konseyi Dönem Başkanı sıfatıyla katılımcılara hitap eden Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’e soru sordu. Teknik çalışma sonrası yeniden toparlanması beklenen Cenevre Konferansı’nın detaylarına dair soru yönelten Çağlar, liderlerin bu konuda yarın görüşeceği cevabını aldı. Anastasiadis garantörler konusuna değindiği cevabında çok yol kat edildiği, meselenin günümüze göre uyarlanması ve iç işlerine müdahaleyi içermeyecek şekilde dönüşmesi gerektiği üzerinde durdu.

ÇAĞLAR: CESARETLİ ADIMLARINIZI BEKLİYORUZ

Güzelyurt milletvekili Mehmet Çağlar, söz aldığı toplantıda çözümle birlikte Federal Kıbrıs'ın ilk başkanları olarak Anastasiadis ve Akıncı'yı birlikte bu salonda görmeyi arzu ettiğini belirtti. Konuşmasında tarihi bir misyonla Anastasiadis ile Kıbrıslı Türk lider Akıncı’nın 21 aydır müzakereleri yürüttüklerini kaydeden Çağlar, “Çözümle birlikte barış için her iki topluma dönük olarak liderlerin cesaretli adımlar atmasını bekliyor ve destekliyoruz… Cenevre'deki zirvede, Mont Pelerin'de yapılması planlanan ve geçtiğimiz hafta yapılan teknik çalışma sonrasında Kıbrıs Cenevre Konferansı’nın garantör ülkelerle birlikte yeniden toplanması öngörülmüştü. Bu toplantı ne zaman olacak ve Kıbrıs Türk ve Rum halklarının güvenlik endişelerini nasıl gidermeyi düşünüyorsunuz? Görüşme sürecinde bundan sonraki beklentiniz nedir?” diye sordu.

ANASTASİADİS: GARANTÖRLER GEÇMİŞTE KIBRIS’I KORUYAMADI

Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis, 26 Ocak Perşembe günü Akıncı ile görüşeceklerini, süreci ve formatı birlikte değerlendireceklerini belirtti. İçerikle ilgili gelişmeleri Akıncı ile uzlaştıkları şekilde bir sonuca bağlanmadan paylaşmak istemediğini ancak oldukça ilerlemeler kat ettiklerini fakat güvenlik ve garantiler konusunda yürüyecek yol olduğunu kaydetti. 1974 sonrası oluşan ortamın Kıbrıslı Rumlar’da güvensizlik yarattığını, Kıbrıslı Türklerin de 1974 öncesi yaşananlardan ötürü güven duymadıkları için Türkiye'nin garantörlüğünü istediğini belirten Anastasiadis, “Fakat garantörler geçmişte Kıbrıs’ın anayasasını ve bölünmezliğini koruyamadıkları gibi her biri de bugünkü durumu yaratan sorumlular oldu. Garantörlerin günümüze uyarlanması gerekiyor ancak iç işlerine müdahaleyi içermeyecek şekilde dönüşmesi gerekiyor” dedi.

BAŞKANLIK OFİSİNDE GÖRÜŞME

Genel Kurul’daki görüşmelerden sonra Rum lider Anastasiadis’e ayrılan başkanlık ofisinde gerek kendisiyle gerekse Rum Dış İşleri Bakanı Kasoulides ile ikili konuşma fırsatı da yakalayan Çağlar, oldukça samimi görüşmeler yaptıklarını, özellikle asker konusunda Anastasiadis ve Kasoulides’in kademeli bir azaltmanın mümkün olabileceğini düşündüklerini, her iki toplumun çözüm sonrası süreçte birbirlerine güven vermesinin önemine değindi. Çağlar, “Toplumlar bunu başarabilirse ancak o zaman gerçek anlamda askersizleştirmenin ve eski sistemdeki garantörlüğe gerek olmadığının görülebileceği üzerinde duruldu” dedi.

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