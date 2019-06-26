AKPA temasları sürüyor

24-28 Haziran 2019 tarihleri arasında Fransa’nın Strazburg şehrinde gerçekleştirilen Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi (AKPA), Genel Kurul ve komite toplantılarına katılan, UBP Milletvekili AKPA Heyet Başkanı Hamza Ersan Saner ve CTP Milletvekili Armağan Candan temaslarını sürdürüyor.

Heyete temasları sırasında KKTC Strazburg Temsilcisi Növber Ferit Veçhi, İkinci Sekreter Deniz Kalyoncu ve Cumhuriyet Meclisi Basın ve Dışilişkiler Şube Amiri Esma Ülgen Özser eşlik ediyor.

25 Haziran 2019 Salı günü Saner ve Candan Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi Başkanı Liliane Maury Pasquier ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

AKPA Heyet Başkanı Hamza Ersan Saner, toplantıda söz alarak AKPA Genel Kurul ve komite toplantılarına düzenli olarak katıldıklarını ve bu toplantılarda konuşma haklarının bulunduğunu ancak diğer olması gereken haklarının daha ileriye götürülmesi konusunda çağrıda bulundu. Saner, tarihi sürece de atıfta bulunarak, 1960’ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti anayasasına göre %70 Kıbrıslı Rumların, %30 Kıbrıslı Türklerin hem yönetimde hem de diğer alanlarda hakları olduğunu ancak şimdilerde Kıbrıslı Rumların her şeyin tek sahibi gibi davrandıklarını ve biz Kıbrıslı Türklerin haklarını her alanda görmezden geldiklerini dile getirdi.

Saner, Kıbrıslı Türklerin yıllardır ambargolar altında yaşadığını ifade etti. Kıbrıslı Türklerin her zaman uzlaşı yolunu seçmesine rağmen Kıbrıslı Rumların, Kıbrıslı Türklerle hiçbir şey paylaşmak istemediğini ve her zaman asılsız mazaretlerle masadan kaçan taraf olduğunu hatırlattı. Saner, 55 yıldır BM parametreleri altında yapılan görüşmelerde, tartışılmayan hiçbir konunun kalmadığını belirterek 55 yılın ucu açık görüşmelerle geçirilerek Kıbrıslı Türklerin, dünyadan izole olarak yaşamasına neden olduğunu dile getirdi. Saner, bir takvime bağlı olarak eğer görüşmeler başlayıp bu görüşmeler tamamlanacaksa, bunun derhal hayat bulmasını aksi takdirde tarafların durumlarını net görmesi ve pozisyonlarını belirlemeleri gerektiğini söyledi. 1960-1963 yılları arasında Kıbrıslı Türklerin AKPA’da seçilmiş üyelerinin olduğunu ve Kıbrıslı Türklerin AKPA’daki temsiliyetinden bahsederek demokrasi, insan hakları ve adalet ilkelerine sadık kalarak çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Saner, AKPA’dan Kıbrıslı Türkler için demokrasi, insan haklarına saygı ve adaletli yaklaşım beklediklerini ifade etti.

CTP Milletvekili Armağan Candan da toplantıda, müzakerelerin bir süreden beri durduğunu ve Kıbrıslı Rumların siyasi eşitlik ve güç paylaşımını kabul etmekte zorlandıklarının görüldüğünü, bunun da süreci çözümsüz bıraktığını ifade etti. Candan, cep telefonları konusunu da hatırlatarak, yine Kıbrıslı Rumların süreci uzatarak gecikmeye neden olduğunu belirtti ve suçluların değişimi, yeni geçiş kapılarının açılması, elektrik iletim hatlarının birbirine bağlanması gibi gelişmelerin olumlu olduğunu vurguladı. Bütünlüklü çözüm müzakerelerinin çıkmaza girdiğini dile getiren Candan, Kıbrıslı Türklerin bu konuda elinden geldiğini yaptığını ancak uzlaşının iki tarafın iyi niyetiyle olabileceğine vurgu yaptı. Armağan Candan, adanın ortak zenginliği olan doğal gazın çözüm için itici bir fırsat olması gerektiğini ifadeyle Türk tarafının bu konunun birlikte ele alınması gerektiğini önerdiğini ama karşılık göremediğini, bu nedenle de bu konunun Doğu Akdeniz’de gerginliğe neden olmakta olduğunu vurguladı.

Armağan Candan, Kıbrıslı Türklerin Avrupalı olduğunu ifadeyle, AKPA’da gerek Genel Kurul gerekse komite çalışmalarına katılabildiklerini ve konuşma yapabildiklerini belirterek, AKPA Başkan’ı Pasquier’e statünün geliştirilmesi için daha fazla neler yapılabileceğine dönük olarak birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Heyet, temaslarını tamamlayarak 28 Haziran 2019 Cuma günü KKTC’ye dönecek.