Akova’da Şerifoğlu dönemi

K-Pet Birinci Lig ekiplerinden Akova, Teknik Direktör Eralp Şerifoğlu ile anlaştı. Ligde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Akova'da önceki gün teknik direktör Ali Özçalışkan ile yollar ayrılmıştı. Elini çabuk tutan Akova, teknik direktörlük görevi için deneyimli bir isim olan Eralp Şerifoğlu ile anlaşma sağladı. Geçtiğimiz sezon Yeni Boğaziçi'ni Süper Lig'e çıkaran Şerifoğlu, 18'inci haftanın ardından görevinden ayrılmıştı. Şerifoğlu yeni takımı ile ilk çalışmasını dün yaptı. Akova ligin 22’nci haftasında Çanakkale’yi konuk edecek.