Akova’da ‘Genç Kalpler’ için oynanacak
1. Geleneksel Genç Kalpler Anı Turnuvası" 16-17 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.
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Akova gençleri tarafından organize edilen "1. Geleneksel Genç Kalpler Anı Turnuvası" 16-17 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek. Akova Eray Vudalı Stadı'nda gerçekleştirilecek turnuvaya kayıtlar, 15 Temmuz Pazar günü saat 18.00'de sona erecek. Can Doğan, Hatice Karip, Hüseyin Sertkan, İbrahim Çelebiaziz, Mehmet Aşar ve Ömer Aydıner anısına düzenlenecek olan turnuvaya katılımın yüksek olması bekleniyor.
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