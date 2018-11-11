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Akova'da cinsel istismar

Akova'da cinsel istismar

Akova köyünde dün 7 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı. Küçük kızı evindeki yatağa yatırıp yanağından öpmek suretiyle cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen zanlı N.N tutuklandı

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Gamze PİR BAYKUR

Akova köyünde dün 7 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı. Küçük kızı evindeki yatağa yatırıp yanağından öpmek suretiyle cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen zanlı N.N tutuklandı.

Zanlı N.N 09.50 raddelerinde, Mağusa Kaza Mahkemesinde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılarak aleyhinde 2 günlük tutukluluk süresi temin edildi .

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