Akova yemekte buluştu

Hasan Göray

K-Pet 1. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Mesarya temsilcisi Akova ligin bitmesiyle Play-Out’a kalmıştı. Play-out mücadelesinde Akova iki beraberlik ve son maçta aldıkları galibiyetle ligde kalmayı başardı. Bu yorucu ve stresli geçen sezonun yorgunluğunu atmak için düzenlenen yemekte oyuncular ve yönetim bir araya geldi. Oyuncular gecede doyasıya eğlenerek ligde kalmanın mutluluğunu yaşadılar. Ayrıca gecede Yeniboğaziçi Belediye başkanı Katip Demir de Kırmızı Grup gol kralı olan İrfan Boşnak’a başkan Sermen Vudalı ile birlikte plaket verdi.