AKOS sistem devrede... 24 saatte, 150 işlem

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada, önceki gün itibarıyla devreye giren AKOS (Araç Kayıt Otomasyon Sistemi) çerçevesinde, 130’u seyrüsefer, 20’si araç muayene işlemi olmak üzere 150 işlem gerçekleştirildiğini açıkladı.

Müsteşar Bağzıbağlı, bu işlemler neticesinde, 123 bin 680.80TL’lik bir tahsilat sağlandığını da belirtti.

“90’lardan kalma yazılım tarihe karıştı…”

Önceki gün itibarıyla devreye giren AKOS’un ‘yepyeni’ bir sistem olduğuna işaret eden Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, “1990’lardan kalma araç kayıt yazılımı artık tarihe karıştı. Güncel yazılımı ile bütün işlemler çok daha hızlı ve pratik yapılacak” dedi.

Araç koçanlarında artık el yazımı yapılmayacağına işaret eden Bağzıbağlı, “Artık internet üzerinden seyrüsefer, muayene ve yurtdışı çıkış harçları ödenebilir oldu, birçok vatandaşımızın işlem yapabilmesi için Araç Kayıt’a gitmesine gerek kalmayacak, Araç Kayıt’ın da yükü azalacak” şeklinde konuştu.

Daha hızlı ve kaliteli hizmet verileceğini ifade eden Müsteşar Bağzıbağlı, ilk 24 saat içerisinde 130’u seyrüsefer, 20’si araç muayene işlemi olmak üzere toplam 150 işlem gerçekleştirildiğini ve123 bin 680.80TL’lik bir tahsilat sağlandığını da açıkladı.

Yazılımdaki bir takım düzeltmelerin sistem çalışırken sürdürüleceğini de belirten Bağzıbağlı, kullanıcılardan gelen geri bildirimlere göre gerekli düzeltmelerin yapıldığını kaydetti.

‘Bilgisayar ortamında erişim sorunsuz, mobil uyumlu değil’

3-4 hafta içerisinde tamamen yeni yapıya geçilmesinin hedeflendiğini ifade eden Kemal Bağzıbağlı, internet üzerinden ödeme sistemine bilgisayar ortamından sorunsuz erişilebilindiğini, makbuz ve koçanların da çıktısının alınabildiğini kaydetti.

Mobil cihazlardan erişimde ise uyum sorunu olduğunu belirten Bağzıbağlı, sistemin mobil cihazlara uyumunu sağlama ve bunu özel bir mobil uygulama hazırlığının da yapıldığını ifade etti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, AKOS’u araç kayıtta bir reform olarak gördüklerini de ifade etti.

‘3-4 haftalık geçiş süresine ihtiyaç var’

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, AKOS (Araç Kayıt Otomasyon Sistemi) çerçevesinde internet üzerinden harç ödeme kolaylığının sağlanmasıyla birlikte Lefkoşa’daki Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şube Amirliği ve diğer kazalardaki şubelerde bilgisayar yazılım ve donanımı da yenilendiğini duyurdu.

Sistemin sorunsuz olarak çalışmaya başlayabilmesi için 3-4 haftalık bir geçiş sürecine ihtiyaç duyulduğu ifade edilirken, bu süre zarfında yaşanan sorunlara, yazılım uzmanları tarafından anında müdahale edildiği de ifade edildi.

Araç sahiplerinin karşılaştıkları sorunları “1300” numaralı telefona veya info.ulastirma@bub.gov.ct.tr adresine e-posta yolu ile göndermeleri de istendi.