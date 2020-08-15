Ana muhalefet lideri, Cumhurbaşkanı Aday, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'dan çağrı: "Doğu Akdeniz'de aklın yolu güç oyunlarından vazgeçmek ve uluslararası hukuk çerçevesinde kurulacak sağlıklı diyalog ortamıyla adil paylaşım, çözüm ve barış vizyonuyla hareket etmektir."



Erhürman, Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri yorumladı, şunları söyledi:



Doğu Akdeniz kaynıyor. Kıbrıs Rum tarafı, Kıbrıs Türk halkının bu adadaki iki kurucu ortaktan biri, dolayısıyla adadaki her türlü kaynak üzerinde yalnızca yararlanma değil söz hakkı sahibi de olan bir taraf olduğunu görmezden gelmeye devam ediyor.



Pozisyon güçlendirme çabaları son günlerde güneye Fransız savaş uçaklarının inmesine, İsrail’e ait savaş helikopterlerinin buralara gelmesine, Türkiye’ye karşı bölgede bir “Avrupa filosu” kurulması çağrılarına kadar vardırıldı.

Bu çabaların gerek adada, gerek bölgede barışa ve çözüme hizmet ettiğini herhalde kimse iddia edemez. Bir an önce akıl yoluna dönmeye ihtiyaç var.



Aklın yolu, Kıbrıs Türk halkının haklarının güç oyunlarıyla yok sayılması çabalarından bir an önce vazgeçmek ve hem adada, hem de bölgede, uluslararası hukuk çerçevesinde kurulacak sağlıklı diyalog ortamıyla adil paylaşım, çözüm ve barış vizyonuyla hareket etmektir.



Başta Avrupa Birliği olmak üzere uluslararası kuruluşların desteklemesi gereken yegane vizyon da budur.