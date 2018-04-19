'Akkuyu' insan zinciri ile protesto edilecek

Türkiye’nin Akkuyu bölgesinde inşa edilmesi öngörülen nükleer santral düzenlenecek iki toplumlu bir etkinlikte protesto edilecek.

Haravgi gazetesi, Akkuyu nükleer santralinin 26 Nisan Perşembe günü Lefkoşa’nın güzeyinde yer alan Ledra Yolu’nda (Uzun Yol) gerçekleştirilecek iki toplumlu eylemle protesto edileceğini yazdı.

Gazete, eylem çerçevesinde ara bölgede insan zinciri de oluşturulacağını belirtti.