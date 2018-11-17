Akkor anısına oynadılar

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) tarafından geleneksel olarak düzenlenen İlkokullararası Basketbol Şöleni’ne katılan TED Kuzey Kıbrıs Koleji İlkokul erkek basketbol takımı oyuncuları rekabetten uzak bir anlayışla, seyir zevki güzel oyunlara imza attılar.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda 12 Kasım’da düzenlenen, 10 takımın katıldığı “ KTÖS Talat Akkor İlkokullar Basketbol Anı Turnuvası” çocuklara rekabetten uzak bir şekilde eğlenerek spor yapmaları, dayanışma anlayışını geliştirerek öz güven ve becerilerini artırmayı hedefliyordu.

Şölen havasında sonuçlanan yarışların ardından KTÖS yetkilileri ve merhum sendikacı Talat Akkor ailesinin de yer aldığı ödül töreni ve toplu anı fotoğrafı çekimi yapıldı.