“Akıncı'ya saldırılar seçime yönelik”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), UBP, HP ve YDP’nin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya yönelik eleştirilerle çözüm sürecini berhava ederek, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde avantaj elde etmeyi amaçladığını savundu.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan yaptığı yazılı açıklamada, 2014 yılında 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis arasında varılan uzlaşıyla yeniden başlayan görüşme sürecinin, o uzlaşıdaki ilkelere bağlı olarak bu güne kadar geldiğini ifade ederek, süreç devam edecekse de aynı ilkeler temelinde devam edeceğini vurguladı.

İzcan, siyasi yaşamlarını Ankara’daki hükümetlere şükran çekmeye borçlu olan partilerin Cumhurbaşkanı’na karşı saldırıya geçmesinin nedeninin, federal çözüm düşmanlığı yaparak, barış ve çözüm çabalarını sekteye uğratmak olduğunu ileri sürdü.

İzzet İzcan, ayrılıkçı ve taksimci iki devletçi politikaların yaşam bulmasının imkansız olduğunu savundu.