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Akıncı'ya hakaret eden şüpheli serbest

Akıncı'ya hakaret eden şüpheli serbest

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Akıncı'ya yönelik, tehdit içeren videonun paylaşılması üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca resen soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, İstanbul Güvenlik Şube ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, paylaşımı yaptığı tespit edilen şüpheli Yılmaz Ecevit K'yı gözaltına aldı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Burada nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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