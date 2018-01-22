AKINCI'YA DA SALDIRI!

Afrika Gazetesi önünde protesto eylemi yapan kitlenin Cumhurbaşkanı Akıncı’yı da protesto ettiği görüntülere yansıdı.

Etrafı sarılmak istenen Akıncı korumalarının yardımıyla uzaklaştırıldı.

Yuhalamalar ve ıslıklarla protesto edilen Akıncı’ya kitle içinden bazı kişilerin ‘defol’ diye bağırdığı dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı’nın etrafını sarmak isteyenlere bazı gazeteciler ile Akıncı’nın korumaları müdahale ettiği ve Akıncı’nın daha sonra olay yerinden ayrıldığı da görüldü.



Görüntü :KIBRIS POSTASI

CUMHURBAŞKANLIĞI AÇIKLAMASI

Dokuzuncu Dönem Meclis üyelerinin And İçme Töreni için Cumhuriyet Meclisi’nde bulunan Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı, Afrika Gazetesi önündeki protestocuların gösterilerinin fiziki şiddet içeren saldırıya dönüştüğünü öğrenmesi üzerine, Cumhuriyet Meclisi’nden ayrılarak olay yerine gitmiş, güvenlik güçlerinin sorumluları ile görüşerek derhal önleyici tedbir alınmasını istemiş, gerek Polis Genel Müdürü gerekse Güvenlik Kuvvetleri Komutanı ile yaptığı telefon görüşmelerinde de aynı talebini tekrarlamıştır.

Cumhurbaşkanımız, bu sabah yaptığı açıklamada da vurguladığı gibi, Afrika Gazetesi’nin çeşitli çevrelerin tepkisini çeken dünkü yayınını onaylamasının mümkün olmadığını, ancak beğenilmeyen görüşler karşısında şiddet eylemleri, vurup kırma ve linç girişimlerinin de asla kabul edilemeyeceğini ifade etmiştir.

Kıbrıs Türk Halkının demokratik kültürünün, beğenilmeyen rahatsız edici en aykırı fikirlere karşı dahi linç girişiminde bulunulmasını değil, fikirlerle mücadele edilmesinden oluştuğunu anımsatan Cumhurbaşkanımız, KKTC Cumhurbaşkanı olarak, görüş ve fikirleri ne olursa olsun ülkenin bir gazetesinin hedef haline getirilmesini tasvip etmesinin de asla söz konusu olmadığını da belirtmiştir.

Dün ve bugün Cumhurbaşkanımızın yaptığı tüm girişimlere rağmen, gazetenin balkonuna, Cumhuriyet Meclisi’nin çatısına kadar çıkılabilmesi, daha vahim olayların da gelişebileceğinin göstergesi olmuştur. Cumhurbaşkanımız bu çerçevede, polis güçlerinin bu tür olaylarda daha etkili olmasının önemini bir kez daha vurgulamayı gerekli görmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.