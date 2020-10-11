Akıncı'nın seçim ofisinde yüzler gülüyor

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı’nın seçim ofisinde zafer havası yaşanıyor.

Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlike destekçileri Akıncı'nın seçim ofisine gelmeye başladı.

Akıncı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sandıkların %50'sine göre %32.254'lik oy oranı ile ilk sırada olduğunu açıkladı.

Akıncı'nın seçim ofisinden bir açıklama yapması bekleniyor.