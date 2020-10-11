Akıncı'nın seçim ofisinde yüzler gülüyor
Seçim sonuçlarının açıklanmaya başlamasıyla Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı’nın destekçileri seçim ofisine akın etti.
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Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı’nın seçim ofisinde zafer havası yaşanıyor.
Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlike destekçileri Akıncı'nın seçim ofisine gelmeye başladı.
Akıncı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sandıkların %50'sine göre %32.254'lik oy oranı ile ilk sırada olduğunu açıkladı.
Akıncı'nın seçim ofisinden bir açıklama yapması bekleniyor.
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Etiketler : seçim 2020
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