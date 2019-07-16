Akıncı'nın önerisi reddedildi

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı’nın, hidrokarbon için sunduğu ortak komite önerisi bugün Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis başkanlığında toplanan Ulusal Konsey tarafından reddedildi. Anastasiadis, yaklaşık 3 saat süren ve Limasol'da gerçekleşen toplantıda siyasi parti başkalarını bilgilendirdi.

Cyprus Mail'in haberine göre, toplantı sonrası okunan ortak açıklamada özetle şunlar ifade edildi

Akıncı’nın önerisi Kıbrıs sorununun özünü başka yöne çektiği için kabul edilemezdir. Taraflar, Birleşmiş Milletler Kararları çerçevesi ve Avrupa Birliği ilkeler ve değerlerini baz alarak, Kıbrıs sorununa sürdürülebilir ve fonksiyonel çözüm bulunması için irade göstermeli. Akıncı’nın önerisinde ayrıca, Kıbrıs Cumhuriyeti ve bir bütün olarak tüm Kıbrıslıların çıkarlarını gözetmeyen bazı koşullar içeriyor.

Akıncı ne önermişti?

ORTAK KOMİTE

Kararların konsensüs ile alınacağı, iki toplumun eşit temsil edileceği, BM gözetiminde ve AB’nin gözlemci olarak katılacağı ortak bir hidrokarbon komitesi kurulması. Komiteye ayrıca gerek görülmesi halinde uluslararası bağımsız enerji uzmanlarının davet edilebilmeleri konusu da öneriler arasında yer alıyordu.

Öneride, hidrokarbon konusunda varılacak bir uzlaşmanın, Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümüne ilişkin Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum taraflarının mevcut pozisyonlarına halel getirmeyeceği temel bir prensip olarak ifade edilmişti.

ÇAKIŞAN YETKİ ALANLARI

Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türklerin, çakışan deniz yetki alanlarındaki lisanslandırma, arama ve çıkarma faaliyetlerine dair bundan sonrasına ilişkin bazı öneriler de yer alıyordu.

GELİR PAYLAŞIM ORANI

Ortak komitenin tarafların uzlaşacağı bir tarihte yapacağı ilk toplantıda petrol ve doğal gaz gelirlerinin paylaşımı için bir oran üzerinde uzlaşma sağlanması öngörülüyordu.

GELECEK PLANLAMALARI

Ortak komitenin ayrıca hidrokarbon konusunda gelecekteki çalışmalarının planlanması, kaynakların dünya pazarlarına nasıl ulaştırılacağı ve benzeri konularda yetkili olması da önerildi.

GELİRLERİN KULLANIM ÖNCELİĞİ

Hidrokarbon gelirlerinin toplanacağı ortak bir fonun oluşturulması ve gelecekte bu fonun önemli bir kısmının kapsamlı çözüm çerçevesinde mülkiyet sorununun çözümü ve iki tarafın dengeli gelişimine yönelik projeler için kullanılması önerilmişti.