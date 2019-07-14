Akıncı’nın önerisi Anastasiadis’e ulaştı
Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiades’in, Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı’nın hidrokarbon için ortak komite önerisini bugün aldığı açıklandı.
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Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiades’in, Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı’nın hidrokarbon için ortak komite önerisini bugün aldığı açıklandı.
Başkanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, Akıncı’nın önerisi Anastasiadis’e BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki özel danışmanlık ofisi şefi Sergiy Illarinov aracılığıyla ulaştırıldı.
Cyprus Mail’in haberine göre, Anastasiadis, siyasi parti başkanlarından oluşan ‘Başkanlar Konseyi’ni bilgilendirmek için 16 Temmuz’da toplantıya çağırdı. Toplantıda Akıncı’nın önerisiyle birlikte başka gelişmelerin de ele alınacağı aktarıldı.
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Etiketler : doğalgaz, sondaj, akıncı, anastasiadis
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