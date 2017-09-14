Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi UBP Milletvekili Ahmet Kaşif başkanlığında toplandı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre komite, Cumhurbaşkanı tarafından bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasası’nı görüşerek oyçokluğuyla onayladı.

CTP milletvekilleri Ahmet Gülle ve Erkut Şahali, DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu ve UBP Milletvekili Dr. Esat Ergün Serdaroğlu’nun katıldığı komite toplantısında, öneri sahibi UBP Mağusa Milletvekili Dursun Oğuz ile Başbakan Yardımcılığı, Başsavcılık, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi’nden yetkililer de davetli olarak hazır bulundu.