"Akıncı'nın çağrısını destekliyoruz"

Sol Hareket, Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı’nın “Guterres çerçevesini stratejik bir paket anlaşması ilan edelim” çağrısını desteklediklerini vurguladı ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in Akıncı’nın çağrısına biran önce olumlu cevap vermesi ve müzakerelerin Guterres çerçevesi temelinde yeniden başlaması gerektiğini kaydetti.



Sol Hareket adına açıklama yapan Abdullah Korkmazhan, Anastasiadis’in müzakerelerde ele alınacak detayları şimdiden tartışmaya açarak süreci yokuşa süremeye son vermesi gerektiğini dile getirdi ve ortada tek bir Guterres çerçevesi olduğunu ifade etti.



Guterres Çerçevesinin federal çözüm için her iki toplumun beklentilerini dengeli bir şekilde karşılayan bir yol haritası olduğunu kaydeden Korkmazhan, BM Genel Sekreterinin çizdiği çerçeve içerisinde 6 başlığın bir paket olarak ve paralel bir şekilde sonuçlandırılması gerektiğinin altını çizdi.



Guterres Çerçevesinin, Crans-Montana’da tüm taraflarca kabul edilen ve görüşmelerin başında BM Genel Sekreteri tarafından sunulan bir belge olduğunu ifade eden Korkmazhan, “Çözüm karşıtı statükocu kesimlerin hep bir ağızdan Guterres Çerçevesini ve federal çözümü şeytanlaştırma çabaları yeni değildir. Tüm çabaları çözüm sürecini engellemektir” dedi.



Korkmazhan iki devletli konfederasyon ve başkanlık sistemi tartışmaları başlatma gayreti içerisinde olanların, Kıbrıslı Türkleri gerçekleşmesi mümkün olmayan yeni maceralara sürüklemelerine izin vermeyeceklerini de kaydetti.