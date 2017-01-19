Akıncı'nın açıklaması yanlış algılandı

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın dün basına yansıyan bir açıklamasına işaret ederek, haritanın müzakere tarihinde ilk kez Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından verildiğini kaydetti.

Serdar Denktaş konuyla ilgili yazılı açıklamasında “Akıncı’nın ‘Bizim sunduğumuz harita, rahmetli Rauf Denktaş’ın imzaladığı yüzde 29 artıdır’ açıklaması, geçmişte masaya Denktaş tarafından harita konulduğu şeklinde yanlış bir algılamaya neden olmuştur” dedi ve şöyle devam etti:

“1974’ten itibaren ortaya çıkmış olan tek harita Annan Planı’ndaki haritadır ve o harita Kıbrıs Türk tarafınca verilmemiştir. Harita müzakere tarihimizde ilk kez Sayın Akıncı tarafından verilmiştir.

Kurucu Cumhurbaşkanı Sayın Denktaş’ın ‘yüzde 29 artı’ olarak yine görüşmelerde kabul ettiği yaklaşım, yüzde 29’un altına inilmeyeceğini ve bunun üzerinde bir yüzdeliğin ancak konuşulabileceğini ortaya koyan bir yaklaşımdır”

“KURUCU CUMHURBAŞKANI DENKTAŞ’IN YÜZDE 29 ARTI YAKLAŞIMI BUGÜNKÜ YAKLAŞIMDAN ÇOK FARKLI”

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın ‘yüzde 29 artı’ yaklaşımının, bugünkü yaklaşımdan da çok farklı olduğunu ifade eden Serdar Denktaş, “Bahse konu görüşme sürecinde Denktaş, ‘yüzde 29 artı’ yaklaşımını ortaya koyduğunda, Rumların içimize gelerek yerleşmesi paket içerisinde yer almamakta ve mülkiyet açısından da ‘global takas’ yöntemi konuşulmakta idi” dedi.

Serdar Denktaş, açıklamasını “Dolayısı ile Denktaş’ın bütünlüklü bir paket içerisinde ortaya koyduğu en alt sınırı işaret eden bir rakamı alarak bugün yapılan yanlışı doğru göstermeye çalışmak, Denktaş’ın yarım asırlık mücadelesine ve müzakere yeteneğine yönelik büyük bir haksızlıktır” ifadeleriyle bitirdi.

UBP: BİLGİMİZ, ONAYIMIZ YOK

Öte yandan, Ulusal Birlik Partisi (UBP), Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Türk tarafı olarak Cenevre’de sunduğu haritadan tüm siyasi partilerin bilgi ve onayının olduğuna ilişkin açıklamasının gerçekleri yansıtmadığını savundu.

UBP Genel Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada, “Cenevre’de 9 -12 Ocak tarihleri arasında sürdürülen müzakerelerde ciddi ilerlemeler kaydedilmeden, Türk tarafı olarak somut bir kazanım elde etmeden, tüm uyarılarımıza rağmen, harita sunmakla büyük stratejik hata yapan Sayın Cumhurbaşkanı’nın ‘bizim sunduğumuz harita sayın Denktaş’ın haritasıdır. Bunu tüm siyasi partiler onaylamıştır’ şeklindeki açıklaması da tarihi bir yanlıştır” görüşünü ileri sürdü.

Açıklamada, 1968 yılından bugüne sürdürülen müzakerelerde Kıbrıs Türk tarafı olarak haritanın ilk kez Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından sunulduğu kaydedildi.

Açıklamada, “UBP, bu adada müzakereler sonunda varılacak bir anlaşmada Kıbrıs Türk tarafına bırakılacak toprakların %29.2 oranına çekilmesini sadece bugün değil, müzakere sürecinin hiçbir döneminde kabul etmemiş, kabul etmesinin mümkün olmadığını da defalarca açıklamıştır” denildi.