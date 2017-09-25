Akıncı'nın açıklamaları Rum basınında

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı’nın, geçtiğimiz cumartesi günü BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basına yaptığı açıklamalar Rum basınında geniş yer buldu.

Rum basını, Kıbrıslı Türk lider Akıncı’nın, açıklamaları konusunda çeşitli yorumlarda da bulunurken BM’nin, Guterres-Akıncı görüşmesinin ardından yaptığı açıklamalara da yer verdi.

Haberi “Akıncı Kapıları Kapattı” şeklinde manşetten veren Fileleftheros gazetesi,Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı’nın, yakın gelecekte, Kıbrıs sorununda yeni bir girişime ilişkin kapıyı kesin olarak kapattığını ileri sürdü.

Kıbrıslı Türk lider Akıncı’nın, Guterres ile görüşmesinin ardından, Kıbrıs sorununda, önümüzdeki dönemde sergileyeceği tutuma ilişkin net mesajlar gönderdiğini de yazan gazete Akıncı’nın, Crans-Montana sonrasında, Ankara’nın belirlediği çizgiyi takip ederek “sıfır asker, sıfır garantiyle” bir çözümü kabul etmesinin söz konusu olmadığını da dile getirdiğine dikkati çekti.

Gazete, Akıncı’nın açıklamalarının ayrıntılarını verdiği iç sayfada ise “Müzakereler Seçimlerden Sonra” başlığını kullandı.

Alithia gazetesi, Akıncı’nın açıklamalarını, “Hükümet: Türkiye Hazır Değil-Akıncı:Seçimler Yardımcı Değil-Kıbrıs Sorununda Yeni Süreç” başlıklarıyla aktardı.

Politis gazetesi “Top Liderlerde-BM’nin Mesajı: Hazır Olduğunuz Zaman Emrinizdeyiz” başlıklarını kullanırken Haravgi gazetesi haberi “Antonio Guterres Aynı Şeyleri Akıncı’ya Da Söyledi” şeklinde aktardı.

BM AÇIKLAMASI

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, BM’nin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı arasında gerçekleştirilen görüşmenin ardından yaptığı açıklamaya yer verdiler.

Habere göre BM açıklamasında, Kıbrıs’taki tarafların, Kıbrıs sorununa ilişkin bir sürece yeniden müdahil olma konusunda hazır olmaları durumunda BM’nin emirlerinde olacağını dile getirdi.

BM, Guterres ve Akıncı’nın, Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin mevcut durumu ile geleceği konusunda görüş alışverişinde bulunduğunu belirtti.

“TÜRKİYE HAZIR DEĞİL” İDDİASI

Politis gazetesi, Rum Haber Ajansı’nın (KİPE), New York’taki diplomatik kaynaklara atıfta bulunduğu haberine dayanarak, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, müzakerelerin yeniden başlamasının henüz çok erken olduğu görüşünde olduğunu ileri sürdü.

Gazete yine KİPE’nin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberi yayımlayarak, BM Genel Sekreteri Guterres’in, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmede, Erdoğan’ın “başlamak için çok erken olduğu” mesajını verdiğini yazdı.

Gazete BM’nin, “Ankara’nın, Kıbrıs sorununda tutum değiştirme senaryosunu incelemek amacıyla, AB’den alacağı karşılıklar olanağı konusunda net bir görüntüye sahip olmak için, sadece dün yapılan Almanya’daki seçimlerin sonuçlarını değil, Ekim ayı içerisinde Avusturya’da yapılacak seçimleri de beklediği” değerlendirmesi yaptığını da belirtti.

Öte yandan Alithia gazetesi yetkili bir kaynağa dayanarak Rum Hükümeti’nin, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, “Başkanlık seçimlerinin, Kıbrıs sorununda yeni bir sürecin başlamasına engel olduğu” şeklindeki görüşünü reddettiğini yazdı.

Habere göre aynı kaynak, Kıbrıs sorununda yeni bir inisiyatifin engellenmesinin, Türkiye’nin önceliklerini teşkil ettiğini iddia etti.