Akıncılar’dan 4 kişiyi güneye geçirmeye çalıştı
A.C.’nin kullanımında bulunan araç içerisinde, önceden para karşılığı güneye geçirmek için anlaştığı toplam dört kişi suçüstü tespit edildi.
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Akıncılar’da dün saat 21.00’de köy girişinde polis tarafından yapılan operasyonda, A.C.’nin (E-51) kullanımında bulunan araç içerisinde, önceden para karşılığı güneye geçirmek için anlaştığı toplam dört kişi suçüstü tespit edildi.
Bahse konu şahıslar tutuklandı, soruşturma devam ediyor.
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