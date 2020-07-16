Akıncılar’dan 4 kişiyi güneye geçirmeye çalıştı

Akıncılar’da dün saat 21.00’de köy girişinde polis tarafından yapılan operasyonda, A.C.’nin (E-51) kullanımında bulunan araç içerisinde, önceden para karşılığı güneye geçirmek için anlaştığı toplam dört kişi suçüstü tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklandı, soruşturma devam ediyor.