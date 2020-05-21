Akıncılar'da korkutan yangın!

Akıncılar'da (Lurucina) elektrik kablolarının teması yangına yol açtı, balyalar yandı. Akıncılar Belediyesi Başkanı Hasan Barbaros, canlı yayınla bölgedeki gelişmeleri paylaştı.

Küçük boyutlu yangın sayesinde elektrik tellerinin kontak yapması sonucu Akıncılar'ın da yangınlardan nasibini aldığını söyleyen Başkan Barbaros, üreticilerin balyalarının heba olduğunu belirtti.

Yangına traktörlerle müdahale edildiğini ve ekili diğer arazilere inmeden yangının önünün de alındığını ifade eden Başkan Hasan Barbaros, elektrik tellerinin gergin olmamasının yangına yol açtığını savundu.