Akıncılar 'kapı' için yürüyor

Akıncılar ile Limya arasında geçiş noktası açılması hedefiyle Akıncılar’da kurulan “Akıncılar-Lurucina Kapı İnisiyatifi”nin organizasyonuyla, bugün Akıncılar’da eylem yapıldı.

Akıncılar-Lurucina Kapı İnisiyatifi, Lurucina-Limya kapısının açılması hedefini ileriye taşımak için ilk eylemini, “KAPI! HEMEN ŞİMDİ!” sloganıyla düzenlendi.

Saat 17.30’da köy meydanında toplanan eylemciler, 18.00’de Limbya’ya kapı açılması istenen yere yürüyüşe geçecek ve 18.30’da kapı açılması talep edilen yerde basın açıklaması yapacak.

Basın açıklaması İnisiyatifin eş başkanları olan Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Barbaros ve Muhtar Mustafa Eğmez tarafından yapılacak.

Bu arada yürüyüş sırasında eyleme destek veren müzik grupları da korteje eşlik etti.

"57 yıllık yaşamımıza olan suskunluğunuz suçtur"

Akıncılar köy meydanında başlayan eylemde, yürüyerek geçiş noktası istenen alana gidilirken sloganlar atıldı, "Açıl kapı, açıl artık" denildi. "57 yıllık yaşantımıza olan suskunluğunuz suçtur, arasan dünyayı başka bir Lurucina yok" yazılı pankartı taşındı. Yürüyüş sırasında barış yanlısı müzisyenler şarkılar ve müzik eşliğinde eylemcilere eşlik etti, destek verdi.

“Bu yürüyüş hedefe giden bir başlangıçtır”

Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Barbaros, eylemde basın açıklamasını okudu. Barbaros, konumu nedeniyle köyden çok fazla göç olduğunu, Akıncılar’ın daha fazla kan kaybetmemesi gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

“Lurucina ile Limya arasında geçiş noktası açılması için başlattığımız mücadeleye destek veren herkese teşekkür ederim. Limya halkı ve saygı değer muhtarı da bize destek oluyor. Akıncılar yıllardır kan kaybediyor, çıkmaz sokağa dönüşen köyümüzde devamlı göç yaşanıyor. Bu gidişata dur demek istiyoruz. Kapının açılması sadece bizim için değil, tüm Kıbrıs için önemlidir. Akıncılar etrafında yaşayan 60 Bin yurttaşın da erişimi kolaylaşacak, herkesin yararına olacak. Gerekirse her yerde eylem yaparız. Kıbrıslı Rumların da desteğini bekliyoruz”

Eyleme Başbakan Ersin Tatar da katıldı.

Lokma tezgahları kuruldu, genç müzisyenler keman ve gitar eşliğinde şarkı söyledi.

Eylemde "Kapı isteğimiz yerindedir", "Akıncılar artık son nefeste", "Limya kapısı açılsın" gibi pankartlar yer aldı, sloganlar atıldı.