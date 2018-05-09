Akıncı’dan 'Müşavirlik Yasası' onay

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı,toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Bugünkü görüşmenin ana konusunun ‘Müşavirlik Yasası’ olarak adlandırılan yasa olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, Başsavcılık’tan gelen olumlu görüş doğrultusunda da, yeni müşavirlik yaratılmasını önüne geçecek yasa tasarısını imzaladığın açıkladı.

Akıncı’nın açıklamaları şöyle:

“Bu görüşmeden sonra imzalandı, resmi gazetede yayımlanması için Başbakanlığa gönderilecektir.

Yılların birikmiş sorunu müşavirlik olayına el atılmış olması olumlu karşıladığımız bir durum. O anlamda da hükümete yardımcı olmak bizim görevimiz.

Asıl olan kamu reformudur. Kamu Hizmeti Komisyonu’nun daha demokratik bir yapıya kavuşması, atamaların Kamu Hizmeti Komisyonu eliyle yapılması. Üçlü kararname kapsamını oldukça daraltılması ve bundan sonraki atamaların liyakata, bilgiye göre yapılması son derece önemli.

Bu konudaki hazırlıklar hakkında da bilgi aldık. Bu yasanın hazırlanmasında her zaman baktığımız kriter Anayasa’ya uygunluk, hukuka uygunluk konusudur.

Başsavcılıktan gelen görüşte daha önce bu yasa üzerinde yapılan çalışmalar çerçevesinde yapılan değişiklikler sonrasında şu anki hali ile imzalanmasında bir engel olmadığı bildirildi.

Bu çerçevede bu Yasa Tasarısı’nı ben de imzaladım. Halkımıza hayırlı olsun.”

Yedidalga’daki dolu felaketi…

“Bir an önce bölgeye devletin elini değdiğini göstermek lazım”

Yedildaga’daki dolu felaketine ilişkin de değerlendirmelerde bulunulduğunu belirten Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, şu ifadeleri kullandı:

“Hepimiz elimizden geldiğince hızlı bir şekilde bu insanların mağduriyetlerini gidermek için neler yapabiliriz onları konuştuk. Tarımsal alandaki zararın giderilmesi belki zamana ihtiyaç duyacaktır, o konuda hükümet arayış içindedir ancak bir an önce devlet elinin o bölgeye değdiğini göstermek bakımından yapılabilecek işler vardır.

Geçmişte yanlış bir şekilde ağzı kapatılan akarların açılması, suyun denize ulaşmasının önündeki engellerin kaldırılması, evleri oturulamayacak hale gelmiş iki aile var. En azından onların çatılarının daha iyi hale getirilmesi bakımından, yani ‘devlet bizim yanımızdadır, yardım elini uzatmıştır’ dedirtmenin çok önemli olduğunu konuştuk. Bu konuda da herkes üzerine düşeni yapacak.”

Yurt dışına atanacak temsilciler de gündem oldu…

Başbakan Yardımcısı, Dış İşleri Bakanı’nın yurt dışına yapılacak temsilcilik atamaları olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Onlar biliyorsunuz son tahlilde devleti temsil ediyorlar. Devletin başı olarak benim imzamla atanacaklar. Dolayısıyla bu kişilerle ilgili bir ön bilgi aldık. Daha ayrıntılı bilgiyi Sayın Bakan yazılı olarak bana iletecek. Atamaları daha sonra bu çerçevede gerçekleşecek” dedi.