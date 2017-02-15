Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı BM Genel Sekreteri António Guterres’e bir mektup göndererek, Enosis Plebisiti’nin yıldönümünün, okullarda düzenlenecek özel programlarla işlenmesi yönündeki Kıbrıs Rum Temsilciler Meclisi’nin kararının iptal edilmemesi durumunda, Kıbrıs’ta iki taraf arasında güven inşa etmeye yönelik çabalara ciddi bir darbe vurulmuş olacağını ve müzakere sürecinin büyük zarar göreceğini ortaya koydu.

Akıncı, BM Genel Sekreteri’ne yazdığı mektupta, Kıbrıs Rum Temsilciler Meclisi’nin aldığı bu kararın iptal edilmesi için BM’nin girişimde bulunmasını istedi

Akıncı, Kıbrıs Konferansı’na Mart’ta devam edilmesine karar verildiği günlerde, Kıbrıs Rum Temsilciler Meclisi’nin aldığı bu kararın, adada güven inşa edilmesine ve çözüm için toplumların hazırlanmasına yönelik tarafların adım atmasına ilişkin gerek BM Genel Sekreteri gerekse de Güvenlik Konseyi’nin çağrıları ile uyumlu olmadığına dikkat çekti.

Kıbrıs Rum Temsilciler Meclisi’nin söz konusu kararının ortaöğrenim dönemindeki öğrencileri hedef almak suretiyle gelecek kuşakların zihinlerinde bölünme tohumları ektiğini, karşılıklı kabul edilen tüm güven artırıcı önlemleri de anlamsız kıldığını belirten Akıncı, “Enosis hedefi, Kıbrıs sorununun ortaya çıkmasının başlıca nedenidir ve bu hedef Kıbrıs’a sadece keder ve acı getirdi” dedi.

67 yıl sonra bu konunun aşırı sağcı siyasi bir parti olan ELAM tarafından gündeme getirilmesi ve Rum Temsilciler Meclisi’nde onaylanmasını hayretle karşıladığını ifade eden Akıncı, Kıbrıslı Rum Lider Anastasiades’in partisi olan DİSİ’nin bu kararın alınmasına katkıda bulunmasının ise daha da üzücü olduğunu belirtti.

Müzakere sürecinin çözümle sonuçlanması durumunda kurulması hedeflenen Birleşik federal bir Kıbrıs’ın yaşayabilmesi için, gençliğin eğitimi ve barış kültürünün geliştirilmesinin çok büyük önem taşıdığını, bu amaçla güven yaratıcı bir önlem olarak iki toplumlu Eğitim Teknik Komitesi’nin kurulduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı, bu sorumlulukla hareket edilmediğinin ortada olduğunu ifade etti.

Akıncı, BM Genel Sekreteri’ne gönderdiği mektupta, Kıbrıslı Türklerin Güney’de maruz kaldıkları ırkçı saldırılarla da birleşince,Kıbrıs Rum Temsilciler Meclisi’nin enosis ile ilgili bu kararın, Kıbrıslı Türklerin güvenlik endişelerini pekiştirerek, bir çözüm durumunda bu tarz eğilimlerin engellenmesine hizmet edecek bir mekanizmaya duyulan ihtiyacı daha da öne çıkardığını vurguladı.

Akıncı, 2017 yılının çözüm çabaları bakımından taşıdığı risklerin bilincinde olarak, Kıbrıs’ta yaşayabilir ve kalıcı bir çözüme varılmasına yönelik zorlu görevi bu tür adımlarla daha da zorlaştırmaya çalışmaktan kaçınılmasının önemine vurgu yaptı.

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı, geçtiğimiz daha önce de BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ı davet ederek görüşmesinin ardından, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide ile yaptığı telefon görüşmesinde de BM'den Rum meclis kararının yürürlüğe girmemesi için Anastasiadis nezdinde girişimde bulunmasını ve inisiyatif almasını talep etmişti.