Akıncı'dan Erhürman'a teşekkür

Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, CTP'nin kendisini destek kararının ardından Erhürman'ı arayarak teşekkür etti.

Akıncı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ortak gücümüz olan irademizle 18 Ekim Pazar günü gerçekleşecek bu önemli sınavdan başarı ile çıkacağımıza olan ortak inancımızı paylaştık. Hep beraber güven, kararlılık ve ortak irademizle yola devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.