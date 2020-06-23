Akıncı'dan BRT'ye: "Partizanlıktan zaman ayırmadılar..."

1960-1963 yıllarını içeren Kıbrıs Radyo Yayın Kurumu arşivlerinde yer alan ve Kıbrıs Türk tarafına verilen Kıbrıs Türk tarihine ait video kayıtları bugün Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen toplantının ardından Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi, Türk Ajansı Kıbrıs ve toplantı davetine katılan televizyon kanallarına dağıtıldı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı toplantı davetine katılmayan BRT yönetimine tepki gösterdi, "Kendileri arandığı halde ne yetkilileri geldi, ne de bir temsilci göndermek zahmetinde bulundular. Kendilerini şiddetle protesto ediyorum. Bu davranışlarını böylesi bir olay yüzünden kınıyorum, başka bir nedenden dolayı değil. Bu arşiv görüntülerine en fazla sahip çıkması gereken devletin resmi kurumlarıdır.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen toplantıda, katılımcılara dijital ortama aktarılan toplam 5 saatlik 45 farklı video ile ilgili teknik bilgi verildi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı toplantı davetine katılan Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürü Ejdan Sadrazam, Türk Ajansı Kıbrıs Müdürü Fehmi Gürdallı, Kanal SİM Genel Yayın Yönetmeni Sami Özuslu, Diyalog TV Temsilcisi Çiğdem Aydın, Kıbrıs Genç TV Yayın Yönetmeni Nazar Erişkin’e teşekkür ederek, yakın tarihimizin görsel hafızasının önemli bir kesitini oluşturan arşiv görüntülerinin korunması ve topluma ulaşmasının önemine işaret etti.

Yakın tarihimizin görsel hafızasının önemli kesitlerinden oluşan arşiv görüntülerinin, halkımıza yaygın bir şekilde ulaşması yanında, gelecek kuşaklara taşınması ve araştırmacılar için muhafazasının da önem taşıdığını dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, toplantıya katılmayan BRT yönetimini kınadı.

Devletin televizyonunun Kıbrıs Türk toplumunun tarihi ve görsel hafızası ile ilgili bir toplantıya katılmamasından büyük üzüntü duyduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle dedi:

“Böylesi bir toplantıya devletimizin televizyonu BRT’nin icabet etmemesinden duyduğum büyük üzüntüyü ifade etmek isterim. Bir devlet televizyonu olarak aslında onların en fazla sahip çıkması gerekir. Cumhurbaşkanı olarak partizanlıktan zaman ayırıp, böylesi konulara daha çok değer vermelerini beklerdim. Kendileri arandığı halde ne yetkilileri geldi, ne de bir temsilci göndermek zahmetinde bulundular. Kendilerini şiddetle protesto ediyorum. Bu davranışlarını böylesi bir olay yüzünden kınıyorum, başka bir nedenden dolayı değil. Bu arşiv görüntülerine en fazla sahip çıkması gereken devletin resmi kurumlarıdır.”