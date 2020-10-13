Akıncı, CTP, DP ve HP'yi ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı bugün sırasıyla Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Demokrat Parti (DP) ve Halkın Partisini (HP) ziyaret edecek. Ziyaretlerde ikinci tur öncesi görüş alış verişinde bulunulup değerlendirme yapılacak. Cumhurbaşkanı Akıncı’nın CTP‘yi saat 15.00’te, DP’yi saat 17.00’de, HP’yi ise 19.00’da ziyaret etmesi planlandı.

Değerlendirme yapacaklar

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) genişletilmiş Merkez Yönetim Kurulu, Demokrat Parti (DP) Merkez Yönetim Kurulu ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Merkez Yönetim Kurulu bu akşam Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunu değerlendirecek.

TDP

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) genişletilmiş Merkez Yönetim Kurulu (MYK) bu akşam saat 19.00’da toplanıyor.

TDP’den alınan bilgiye göre, TDP MYK bu akşamki genişletilmiş toplantısında 11 Ekim Pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri ve 18 Ekim’de yapılacak ikinci tura yönelik değerlendirme yapacak.

DP

Demokrat Parti (DP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) bu akşam saat 18.00’de toplanacak.

DP’den alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından önce MYK sonrasında da Parti Meclisi’nde değerlendirme yapılacak.

Parti Meclisi’nin ne zaman toplanacağı bu akşamki toplantıda belirlenecek. MYK toplantısı sonrası bir açıklama yapılması beklenmiyor.

YDP

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Merkez Yönetim Kurulu bugün, Parti Meclisi ise yarın saat 18.00’de toplanacak.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, bugün Merkez Yönetim Kurulu, yarın Parti Meclisi’nin saat 18.00’de toplanacağını belirtti.

Arıklı, yarın UBP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Ersin Tatar’ın partiyi ziyaret edeceğini söyledi.