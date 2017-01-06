Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yurda döndü. Cumhurbaşkanı Akıncı dün gittiği Ankara da temaslarını tamamlamasının ardından bugün saat 09.55’de adaya döndü.

Cumhurbaşkanı Akıncı’yı Ercan Havaalanı’nda, Meclis Başkan Yardımcısı Hüseyin Avkıran Alanlı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Yardımcısı Tuğgeneral Cemal Volkan, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu karşıladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çalışma toplantısı yapmak amacıyla dün Ankara’ya giden Akıuncı, yurda dönüşünde basına herhangi bir açıklama yapmadı.