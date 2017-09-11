Akıncı, Youssef Soueif’i kabul etti
Cumhurbaşkanı Musafa Akıncı, Maronit Başpiskopos Youssef Soueif’i kabul ederek görüştü.
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Cumhurbaşkanı Musafa Akıncı, Maronit Başpiskopos Youssef Soueif’i kabul ederek görüştü.
Cumhurbaşkanlığı basın bürosunun açıklamasına göre, KKTC’nin, Maronitlerin köylerine dönüşüyle ilgili aldığı kararın ardından Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşen kabulde, görüş alış verişinde bulunuldu.
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