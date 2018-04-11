Akıncı: Yeni süreç asla eskisi gibi olmayacak

“Bu bir müzakere olmayacak. Eğer herhangi bir şey olacaksa, yeni bir anlayışla yeni bir süreç başlayacaksa asla eskisi gibi olmayacak”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İstanbul'daki 21. Avrasya Ekonomi Zirvesi'ne hareketinden önce Ercan'da basın açıklaması yaptı, 16 Nisan’da gerçekleştirilecek Kıbrıslı Liderler görüşmesine ilişkin de konuştu:

“Turizm Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı’nın ortaklaşa hazırladığı KKTC’yi tanıtan bir stant yer alacak. Geçen yıl ilk kez kuruldu ve etkili oldu.

Bu defaki toplantının amacı teknolojik gelişmelerin yaşamımızı nasıl etkilediği ve siyasete etkileşimi.

Durdurulamaz bir süreç, insanlığın nasıl kullandığı önemli.

Orta Doğu’da yaşananları ve yaşanması olası hadiseleri yakından takip ediyoruz. Canı gönülden son bulmasını dilerim.

Yarın öğleden sonraki oturumda ben de konuşmacı olacağım, akşama da döneceğiz.”

“Cuma sabahı partilerle bir araya geleceğiz”

“Cuma sabah, partilerimizi toplantıya davet etti. 16 Nisan öncesi partilerimizle bir değerlendirme yapacağız.

10 ay sonra bir araya geliniyor. Bu normal bir gecikme, Rum tarafında da, bizde de seçimler vardı.

10 ay bırakılan noktada söylenenlerle, seçim süresince söylenenler aynen muhafaza ediliyor mu, daha farklı bakış açıları şekillenecek mi göreceğiz.”

“16 Nisan’da bir durum tespiti yapacağız”

“Bu bir müzakere olmayacak. Eğer herhangi bir şey olacaksa, yeni bir anlayışla yeni bir süreç başlayacaksa asla eskisi gibi olmayacak. O çerçeve bir 50 yıl geçmişti.

Aynı çerçevede sonuçsuz, ucu açık süreçlerinin bizi bir yere götürmeyeceği açık.

Şimdi bir fikir birliği söz konusu mu, modalitelerde anlaşabilecek miyiz bu çerçevelerde bir görüş alış verişi olacak. Kısacası bir durum tespiti yapacağız birlikte. Hem anlamak hem de anlatmak istiyoruz. Sayın Rum Lider’in de aynı duygularda olduğunu düşünüyorum. Birbirimizi dinlemeliyiz.”