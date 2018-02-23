Akıncı: Yeni gelecek için yeni anlayışı gerekiyor

Kıbrıs Türk tarafının Kıbrıs’ta eşit, adil ve tüm tarafların kazançlı çıkacağı yeni bir gelecek için yapıcı tutumunu devam ettiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Bu yöndeki kararlılığımızı, haklarımızdan vazgeçmeden sürdüreceğiz” dedi.

Kıbrıs Rum tarafının uzlaşma yerine tek taraflı girişimleri sürdürerek Doğu Akdeniz’de gerginlik ortamı yaratılmasına neden olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, “Artık Kıbrıs Rum tarafında yetki, güç ve doğal zenginlikleri Kıbrıs Türk tarafı ile paylaşmaya dönük yeni bir anlayışın doğması gerekiyor” dedi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Türk İşadamları Derneği (İŞAD), Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKOFEND), İstanbul Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (İSİFED) ve Türkiye-Çin Halk Cumhuriyeti İşadamları Dostluk ve Dayanışma Derneği (TÜÇİAD) yetkilileri ile bir araya geldiği toplantıda, Kıbrıs konusunda sürecin, Kıbrıs Türk tarafının büyük çaba ve emeğiyle beşli konferansın toplanması aşamasına kadar ilerlediğini anımsatarak “Ne yazık ki Kıbrıs Rum tarafının uzlaşma çabasına girmemesi nedeniyle çıkış yolu bulunamadı” dedi.

İŞAD Başkanı Dengiz Kürşat da, Kıbrıs’ta turizm, gayrimenkul ve yükseköğretim gibi önemli alanlarda işbirliği ile ortaklıklar kurmak için ortak çalışmalar yürüttüklerini belirterek, Avrupa’ya açılma yönünde yeni projeler geliştirdikleri söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı’ya yürütülen ortak çalışmalar hakkında bilgi verilen İŞAD Başkanı Dengiz Kürşat, TÜRKOFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadoğlu, İSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Ömeroğlu ve TÜÇİAD Başkanı Kemal Koçak’ın başkanlığındaki 45 iş insanının katıldığı toplantıda Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Özel Danışmanı Prof. Dr. Ömer Gökçekuş da yer aldı.