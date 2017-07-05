SAAT: 22:45

Akıncı: "Yarın yoğun ve verimli geçecek"

Akıncı, Garantör ülkelerin başbakanlarının gelmeyeceğini bildirdi... BMGS Guterres ile toplantı yarın 11.00'de başlayacak.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 5’li toplantı sonrası basına yaptığı açıklamada Rum tarafının ortaya koyduğu önerilerin yeni bir açılım içermediğini kaydederek, Genel Sekreterin ikinci kez masaya gelişini olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi.

Yarın toplantıların ikili ve 5’li şeklide devam edeceğini anlatan Cumhurbaşkanı Akıncı, yarının yoğun ve verimli geçeceği beklentisini dile getirdi.

Rum tarafının önerileri konusunda ise Cumhurbaşkanı, adına öneri denen içerikte önemli açılımlar bulunmadığını dile getirdi.

“Dilerim ki bu öneriler göz boyama amacıyla masaya gelmedi” diyen Cumhurbaşkanı, “Genel Sekreter Guterres’in konferansa katılımının, çözüm için yardımcı unsurlar geliştirmesi temennisinde bulundu.

Kıbrıs Türk tarfının görüşlerinin her zaman yapıcı olduğunu ve olmaya da devam edeceğini kaydeden Akıncı, Kıbrıs Rum tarafının önerilerinin basına sızdırılmasından dolayı üzüntü duyduğunu da kaydetti.

SAAT: 21.35

BİRİNCİ MASA TOPLANTISINA GEÇİLDİ

Kıbrıs Konferansı’nda garantörlerin de katıldığı beşli formattaki birinci masa toplantısına geçildi.

Birinci masa toplantısı öncesinde, Kıbrıs’taki tarafların askıda kalmış konuları ele aldığı ikinci masa toplantısı yapıldı. Toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.

Bu arada konferansa gözlemci olarak katılan AB’nin Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini bugün Crans-Montana’ya gitti.

SAAT:21:06

CRANS-MONTANA’YA GİDEN MOGHERINI, KOCIAS İLE GÖRÜŞÜTÜ

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini Crans-Montana’ya gitti.

Mogherini, Kıbrıs Konferansı’nın yapıldığı Le Regent Kongre Merkezi’nde Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ile ikili görüşme yaptı.

SAAT: 20:58

Guterres, İsviçre’ye hareket etti

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in yeniden Kıbrıs müzakerelerine katılmak üzere İsviçre’ye hareket etti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada, New York’tan yola çıkan Guterres’in yarınki toplantılara katılacağını söyledi.

Guterres’in toplantılara katılmak için İsviçre’ye dönmesi konusunda taraflardan talep geldiğini hatırlatan Dujarric, “Genel Sekreter de müzakerelerde bulunmasının iyi olacağını düşünerek İsviçre’ye gitmeye karar verdi” ifadesini kullandı.

Dujarric, müzakerelerin gideceği yöne ilişkin önceden bir şey söyleyemeyeceklerini de sözlerine ekledi.

Guterres, 28 Haziran’da İsviçre’nin Crans-Montana kentinde tekrar başlayan görüşmelere geçen hafta katılmış ve çözüm fırsatının değerlendirilmesini istemişti. BRT

SAAT: 20:00

2. MASA TOPLANTISI BAŞLADI

Kıbrıs Konferansı toplantıları bu akşam saatlerinde yeniden başladı.

Saat 19.00’da başlayan 2. Masa toplantısında Kıbrıs’taki tarafların askıda kalan konuları ele alıyor. Toplantı salonuna önce Kıbrıslı Türk Lider Mustafa Akıncı, daha sonra da Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis geldi.

Bu arada Kıbrıslı Türk Müzakereci Özdil Nami ile Kıbrıslı Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis, toplantı öncesinde bir görüşme gerçekleştirdi ancak toplantıda olacağı duyurulan BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide katılmadı.

Konferans çerçevesinde daha sonra Kıbrıs’taki taraflar ve garantörlerin katılacağı birinci masa toplantısına geçilmesi öngörülüyor. TAK

SAAT: 17.25



Avrupa Komisyonu Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Frederica Mogherini bu akşam Crans-Montana'ya gidiyor.



SAAT: 17.12

ANASTASIADIS ULUSAL KONSEYİ BİLGİLENDİRİYOR

Ulusal Konsey ile Kıbrıslı Rum müzakere grubunun oturumu devam ediyor

Kıbrıs Rum kaynaklarına göre, üç garantör ülkenin başbakanlarının İsviçre’ye gidecekleri henüz kesinlik kazanmadı

Öte yandan BM’in New York’taki Merkezinin, BM Genel Sekreterinin Crans-Montana’ya gidişini teyit etmesi bekleniyor.

Bu arada, saat 12.00’den (Kıbrıs saati 13.00) itibaren, Ulusal Konsey, müzakere heyetleri ile birlikte Kıbrıslı Rum lider Anastasiades tarafından son gelişmeler konusunda bilgilendiriliyor. Görüşmede yarın yapılacak görüşme hazırlıklarını ve çeşitli senaryoları değerlendirmeye devam ediyorlar.

Crans-Montana’dan alınan haberlere göre konferansla ilgili yoğun bir temas trafiği devam ediyor. Sabahtan beri çeşitli görüşmeler gerçekleştiriliyor. Britanya’nın Avrupa İşlerinden sorumlu Dışişleri Bakan vekili Sir Alan Duncan, erken saatlerde Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias ile görüştü, ardından Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ile bir araya geldi. Öte yandan Espen Barth Eide’nin de tüm taraflarla görüşmesi bekleniyor.

Konferans çerçevesinde, müzakerelerin öğleden sonra saat 18:00’de (Kıbrıs saatiyle 19) içe yönelik konularla devam etmesi bekleniyor.

(CNA)

SAAT: 15.50

ANASTASIADIS: SONUÇ TARAFLARIN TUTUMUNA BAĞLI

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiades, “BM Genel Sekreterini bekliyoruz; ancak sonuç alınıp alınamaması tarafların tutumuna bağlıdır” dedi.

Anastasiades, Türk tarafının sunduğu öneriler BM Genel Sekreteri’nin çerçevesindeki öneriler olmadığını ifade etti.

Kıbrıs Basın ve Enformasyon Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Anastasiades, salı akşamı Crans-Montana’daki Kıbrıs konferansını izleyen Kıbrıs Türk basın mensuplarının sorularını yanıtlarken yukardaki ifadeleri kullandı.

(CNA)

SAAT: 15.40

TOPLANTI SAATİ İLERİ ALINDI

Bugün saat 19.00’daki “Masa 1” toplantısı öncesinde, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, müzakerecilerle 17.30’da bir araya gelecek.

Görüşme saati daha önce saat 16:00 olarak açıklanmıştı (BRT)

SAAT: 15.10

HEYETLER ARASI YOĞUN TRAFİK

Crans Montana'da bu akşamii masa toplantısı öncesinde heyetler arası görüşmeler devam ediyor.

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ve ekibi TC heyeti bir araya gelip çalışmalarını sürdürdü.







Fotoğraflar TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun tweeti

SAAT: 14.18

Bugün saat 19.00’daki “Masa 1” toplantısı öncesinde, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, müzakerecilerle 16:00’te bir araya gelecek.

(BRT)

SAAT: 14.10

Kıbrıs konferansından yapılan program değişikliğinin ardından taraflar arasındaki görüşmeler 'masa' dışında devam ediyor.

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias ile bir araya geldi



Foto Yunan Dışişleri Bakanlığı tweeti

SAAT: 13.55

AKINCI, DUNCAN İLE GÖRÜŞTÜ

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı, saat 12.00 (Kıbrıs saatiyle 13.00) sıralarında Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile bir araya geldi.

Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Akıncı’ya görüşmede Müzakereci Özdil Nami ve müzakere heyeti eşlik etti

Görüşmede, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Güvenlik ve Dış İlişkiler Direktörü Jonathan Allen da bulundu.



(tak)

Duncan ayni zamanda iki garantör ülkenin Dışişleri Bakanları ile de ayrı ayrı görüştü. Taraflar görüşmeyi anında sosyal medyada paylaştı.



Fotoğraf TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun tweeti





Foto Yunan Dışişleri Bakanlığı tweeti

SAAT: 13.40

8. GÜNÜN PROGRAMI AÇIKLANDI

Crans Montana’da Kıbrıs konferansının sekizinci gün programı açıklandı.

Crans-Montana’da yapılan Kıbrıs Konferansı’nda bugün heyetler sabah saatlerinden bu yana kendi içinde veya heyetler arası ikili değerlendirme toplantıları yapıyor.

Konferans çerçevesinde garantörlerin katıldığı birinci masa ve Kıbrıs’taki tarafların askıda kalan konuları ele aldığı ikinci masa toplantılarının programları ise az önce açıklandı.

Taraflarn askıda kalan konuları ele aldığı 2. masa toplantısı saat 19.00’da, garantörlerin de yer aldığı 1. masa toplantısı ise saat 20.30’da başlayacak.

(BRT)

SAAT: 13.40

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabı üzerinden Kıbrıs Konferansındaki temaslarını aktarmaya devam ediyor.

Son yaptığı paylaşım ile Çavuşoğlu, Türk heyetinin bu sabah BMGS Kıbrıs Özel Danışmanı Eide ile bir araya geldiğini duyurdu.



Fotoğraflar TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun tweeti

SAAT: 13.34

TOPLANTILARA BUGÜN DEVAM EDİLECEK

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı’nın sözcüsü Barış Burcu, Kıbrıs Konferansı'ndaki çalışmaların, bugün 18.00 ve 19:30'daki toplantılarla devam edeceğini duyurdu.

Burcu’nun sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım şöyle:

SAAT: 13.20

KAHVALTIDA BULUŞTULAR

Kıbrıs Konferansı için Crans-Montana’da bulunan DP Genel Başkanı Serdar Denktaş ve UBP Milletvekili Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre, görüşmede Kıbrıs Konferansı kapsamındaki görüşmelerle ilgili değerlendirme yapıldı.

Kahvaltılı görüşmenin Ertuğruloğlu'nun daveti üzerine gerçekleştiği bildirildi.

(TAK)

SAAT: 12.45

HEYETLERDEN YOĞUN HAZIRLIK

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı, İsviçre’de devam eden Kıbrıs Konferansı çerçevesinde, müzakere heyeti ile çalışmalarına devam ediyor. Akıncı müzakere heyeti ile çalışmalarına bu sabahın erken saatlerinde başladı.

Akıncı, Kıbrıs Konferansı kapsamındaki heyetler arası görüşmelerin öncesinde ve sonrasında, müzakere heyeti ile bir araya geliyor. Akıncı başkanlığındaki toplantılarda, gün içerisindeki gelişmeler değerlendiriliyor.

İsviçre’de devam eden Kıbrıs Konferansı kapsamında, birinci ve ikinci masa toplantılarının yanı sıra Kıbrıslı Türk lider Akıncı, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler ve İngiltere Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile de ikili toplantılarını sürdürüyor.

Akıncı müzakere heyeti ve diğer yetkililerin yanı sıra, Crans Montana’da bulunan DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, UBP adına milletvekili Tahsin Ertuğruloğlu, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, milletvekilleri Armağan Candan ve Zeki Çeler ile müsteşar Kudret Akay ile Ulusal Birlik Partisi temsilcisi Oğuzhan Hasipoğlu ile de bilgilendirme toplantılarını sürdürüyor.

SAAT: 12.15

ERHÜRMAN: SON DÜZLÜĞE GİRİYORUZ

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, her türkü katkıyı yapmaya devam edeceklerini duyurdu.

Erhürman'ın paylaşımı şöyle: Guterres geliyor. Artık son düzlüğe girmek üzereyiz. Sabırla ve soğukkanlılıkla son ana kadar elimizden gelen her türlü katkıyı yapacağız...

SAAT: 11.50

GUTERRE'S HAZIRLIK

Crans-Montana’da yapılan Kıbrıs Konferansı’nda bugün heyetler kendi içinde veya heyetler arası ikili değerlendirme toplantıları yapıyor.

Konferans çerçevesinde garantörlerin katıldığı birinci masa ve Kıbrıs’taki tarafların askıda kalan konuları ele aldığı ikinci masa toplantılarının bugün nasıl devam edeceğinin BM tarafından duyurulması bekleniyor.

Elde edilen bilgiye göre, taraflar, Kıbrıs Konferansı’nın çerçevesinin belirlenmesine katkı koyan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in başkanlık etmesinin beklendiği yarınki toplantı öncesinde hazırlık çalışmalarına ağırlık verecek.

(TAK)

SAAT: 10.30

PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ

Crans Montana’da devam eden Kıbrıs Konferansı bugün 8’inci gününde.

Konferansın bu sabah için öngörülen programında değişiklik oldu. Heyetlerin yapacağı hazırlık toplantıları nedeniyle bu sabah için planlanan heyetler arası toplantı yapılmıyor. Heyetlerin kendi içlerinde çalışma toplantılarına devam edeceği açıklandı. Programdaki diğer değişikliklerin ise gün içinde açıklanması bekleniyor.

(BRT)