Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yarın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşecek.

New York’taki BM binasında yer alacak görüşme saat 13.15'te başlayacak.

BM Genel Kurulu yeni dönem çalışmaları dolayısıyla beraberinde bir heyetle New York ta bulunan Akıncı, temaslarını sürdürüyor.

Müzakereci Özdil Nami de ayrı bazı temaslar yapıyor.