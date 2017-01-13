Akıncı yarın dönüyor
Akıncı, Cenevre'deki Kıbrıs zirvesi ve Beşli Konferans'ın ilk oturumunun ardından yarın Cenevre’den ayrılacak.
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cenevre'deki Kıbrıs zirvesi ve Beşli Konferans'ın ilk oturumunun ardından yarın Cenevre’den ayrılacak.
Cumhurbaşkanlığı’nda elde edilen bilgiye göre, Akıncı ve beraberinde heyet yarın KKTC saatiyle 20.00’de KKTC’ye dönecek.
Akıncı, bugün KKTC saatiyle 17.00’de BM’nin Cenevre'deki Merkezi’nde düzenleyeceği basın toplantısında Cenevre zirvesi ve beşli konferansı değerlendirecek.
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Etiketler : Kıbrıs müzakereleri, Cenevre, Akıncı, Anastasiadis
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