Akıncı yarın Berlin'e hareket edecek

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı, üçlü görüşme için yarın Berlin’e gidecek.

Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin davetlisi olarak Berlin’e gitmek üzere yarın saat 15.05’te adadan ayrılacak.

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı, Berlin’de, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ile Pazartesi akşamı görüşerek, Salı günü öğle saatlerinde Berlin'den ayrılarak 20.30’da adaya dönecek.

BM Genel Sekreteri Guterres'in daveti ve ev sahipliğindeki üçlü toplantının Adlon Hotel Kempinski'de yapılması öngörülüyor.