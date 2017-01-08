"Birleşik Federal Kıbrıs" hedefiyle Cenevre'de başlayacak görüşmeler öncesinde Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı, Ercan Havaalanı'nda konuştu: İhtiyatlı bir iyimserlik içinde gidiyoruz.

AKINCI, son dönemde ortaya atılan "Türkiye'ye vilayet" iddialarına da sert yanıt verdi: Ne Türkiye'ye vilayet ne de güneye yama olmak söz konusu değildir. Türkiye'nin de 82'nci vilayete ihtiyacı yoktur.

"Tayfur Sökmen olmak niyetinde değilim" diyen Akıncı; Hatay vilayeti Türkiye Cumhuriyeti'ne katılmadan önce oranın Cumhurbaşkanı isme işaret etti, örnek verdi.

İlk seçeneklerinin siyasi eşitlik ve güvenlik içerisinde federal bir çözüm olduğunu anlatan Akıncı, eğer bu çözüme ulaşılmazsa koşulların değiştiğini anlatt

CENEVRE'de özellikle dönüşümlü başkanlık ve kararlara etkin katılım dahil siyasi eşitliğin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Akıncı; garantörler ve uluslararası aktörlerin Kıbrıslılar'a yardımcı olmasını istedi.

Akıncı, uzun yıllar sonra ilk kez toplanacak 5'li konferansta Türkiye'yi kimin temail edeceğine dair temasların sürdüğünü, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin dün TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzun bir görüşme yaptığını da anlattı.