Akıncı ve Özersay bir araya geldi

Cumhurbaskanı Mustafa Akıncı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ı kabul ederek görüştü. Görüşmede, Kıbrıs konusu ve Doğu Akdeniz’de oluşan doğalgaz gerginliğini değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Akıncı, hükümet ve Cumhuriyet Meclisi’ndeki partilerle 20 Şubat Salı günü bir araya gelerek değerlendirmelerini sürdürecek.