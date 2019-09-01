Akıncı ve Lute yarın tekrar görüşecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute ile Kıbrırslı Türk Lider Mustafa Akıncı'nın görüşmesiyle iligli açıklama yaptı.

Burcu, açıklamasında, Lute ile Akıncı'nın yarın tekrar görüşeceklerini duyurdu.

İşte açıklama:

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Sayın Jane Holl Lute ile bugün uzun ve yararlı bir görüşme yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımız, Kıbrıs Türk tarafı olarak öteden beri üzerinde durduğumuz konulardaki açık ve net olan tutumumuzu ayrıntıları ile izah etti. Sayın Lute, Genel Sekreter’in de beklentisi olan referans kavramları ile ilgili çalışmayı tamamlamaya gayret etmektedir. Bu bağlamda Sayın Lute, Cumhurbaşkanımız ile yarın da görüşme arzusunu iletmiştir. Görüşme, yarın öğleden sonra gerçekleşecektir.

Barış Burcu Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü.