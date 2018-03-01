Akıncı TV’lerin ortak yayınının konuğu oluyor
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bu akşam Kıbrıs Türk televizyonlarının ortak canlı yayınında haber editörlerinin konuğu oluyor.
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bu akşam Kıbrıs Türk televizyonlarının ortak canlı yayınında haber editörlerinin konuğu oluyor.
Cumhurbaşkanlığı’ndan elde edilen bilgiye göre Akıncı, 20.30-22.00 saatleri arasında gerçekleşecek yayında editörlerin güncel gelişmelerle, iç ve dış konulara ilişkin soruları yanıtlayacak.
BRT’den Efdal Keser, Genç TV’den Aysu Basri Akter, Sim TV’den Hıfsiye Ruh, Kanal T’den Hasan Hastürer, Kıbrıs TV’den Aslı Elder, Ada TV’den Nihan Yücel ve Diyalog TV’den Mert Özdeş’in yer alacağı program, eş zamanlı olarak tüm televizyon kanallarından yayınlanacak.
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