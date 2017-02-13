Akıncı, Türk-Yunan Forumu ile görüştü

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, dün Türk-Yunan Forumu’nun Türkiyeli ve Kıbrıslı Türk üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 16.00’da başlayıp yaklaşık bir saat süren görüşmede, Cumhurbaşkanı Akıncı, Türk-Yunan Forumu üyelerinin çözüm sürecinde gelinen son aşamayla ilgili sorularını yanıtlayıp, süreçle ilgili olarak kendilerini bilgilendirdi.