Akıncı: Toplum, gençler sayesinde daha iyi noktaya gelecek

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Atatürk’ün, fikir, öngörü, düşünce ve ilkeleriyle eskimeyen bir lider olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle, devlet ve hükümet yetkililerine protokol ziyaretlerinde bulunan gençleri Cumhurbaşkanlığında ağırlayarak, bayramlarını kutladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetleri Dairesi Müdürü Neşe Ertok başkanlığındaki heyette yer alan Levent Koleji öğrencileri, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya çiçek sunarak, Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırlattığı 100. yıl tişörtünü takdim etti.

Gençleri Cumhurbaşkanlığı’nda ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, bugünden 100 yıl öncesine bakıldığında, Mustafa Kemal Atatürk’ün başardığının ne kadar zor, meşakkatli ve büyük bir iş olduğunun anlaşıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle konuştu:

“Gerçekten o günün koşullarında harap ve bitap düşmüş bir Osmanlı İmparatorluğu’ndan modern bir Türkiye Cumhuriyeti yaratmak için atılan ilk adımdır; 19 Mayıs 1919. Bugün bile Atatürk’ün, 100 yıl öncesinden ne kadar uzak görüşlü, ne kadar çağdaş, ne kadar modern düşüncelere sahip bir lider olduğu görülüyor. Eskimeyen bir lider Mustafa Kemal Atatürk. Tabi eskimeyen düşünceleri, fikirleri, öngörüleri ve ilkeleridir. Biz de burada, Kıbrıslı Türkler olarak aslında O’nun ortaya koyduklarını hiçbir zorlama olmadan içselleştirmiş bir toplumuz. Demokratik, laik bir toplum olma özelliğimizle her zaman gurur duyduk, bundan sonra da yetişmekte olan siz gençlerin sayesinde bu özelliklerimizi koruyarak daha da ileriye taşıyarak, toplum olarak çok daha iyi noktalara geleceğinize inanıyorum ama bu sizlerin sayesinde olacak.”