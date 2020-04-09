Akıncı, Tatar ve Özersay ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Akıncı, bugün Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay ile Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya gelecek.

Saat 11.00’de başlayacak toplantıda Coronavirüs salgını nedeniyle yaşanan durum ve bundan sonrası için öngörülen gelişmelerideğerlendirilecek.