Akıncı-Tatar görüşmesi: MARAŞ'te ekipler çalışıyor

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Ersin Tatar, haftalık olağan görüşmeleri çerçevesinde bir araya geldi. Başbakan Ersin Tatar görüşmeden sonra basına yaptığı kısa açıklamada Maraş'ta envanter sayımı ile ilgili olarak ekiplerin çalıştığını açıklayarak "Niyetimiz Türk yönetiminde oranın yerleşime açılmasıdır" dedi.

"Maraş'ta ekipler çalışıyor. Bütün mal mülk ve zenginliklerin kayıt altına alınacak. Çok daha fazla belgeye ulaşılmıştır, gerek Vakıflar gerekse Ankara'da… Envanter çalışmasından sonra diğer adımlar atılacaktır. Niyetimiz Türk yönetiminde oranın yerleşime açılmasıdır" diyen Tatar Akıncı ile Kıbrıs sorunu ile ilgili de görüş alışverişlinde bulunduklarını söyledi.

"Kıbrıs görüşmeleri yine başlayabilir ancak Rum tarafının tutumu bellidir. Sayın Cumhurbaşkanı Eylül'de New York'ta olacağını söyledi. Hemen ciddi anlamda bir müzakere olacağını düşünmüyorum. Crans Montana'dan sonra ne gibi bir gelişme var sorgulanıyor" şeklinde konuşan Başbakan Tatar kendilerine düşen görevin KKTC'nin ekonomisini güçlendirmek olduğunu söyledi.

İşte Tatar'ın Cumhurbaşkanlığı çıkışı basına yaptığı açıklamadan öne çıkanlar:

EKONOMİK PROTOKOL: "750 milyon için zaruridir"

"Ekonomik protokol, ekonomi ve belediyeleri görüştük. Ne kadar verimli olduğunu görüyoruz. İki en üst makamın memleket meselelerini değerlendirmenin ne kadar anlamlı olduğunu konuştuk. KKTC yoluna devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı da aynısını söyledi, görevimiz KKTC'nin ekonomisini güçlendirmek, devleti daha fazla üretecek noktaya getirmektir. Bunları da konuştuk""Bize düşen gören KKTC ekonomisini daha üretken bir yapıya kavuşturmaktır. Her iki haftada bir Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmek verimlidir diye düşünüyorum, neticede Sayın Cumhurbaşkanı belediye başkanlığı da yapmıştır, o bakımdan verimli olduğunu düşünüyorum.

Ekonomik Protokol'ün evvelki protokollerden çok büyük farkı yoktur. Sayın Erhürman da çok kez Ankara'ya gitmişlerdir ancak hükümetin ömrü yetmemiştir. Bu kısa dönem anlaşmasıdır. Kısa dönem 750 milyon TL için zaruridir. Kısa vadeli protokolün amacı budur, kaynağın buraya aktarılmasıdır. 3 yıllık dönem için çalışmalar devam etmektedir"

KIBRIS SORUNU: "Hemen müzakere olmaz"

"Kıbrıs görüşmeleri yine başlayabilir ancak Rum tarafının tutumu bellidir. Sayın Cumhurbaşkanı Eylül'de New York'ta olacağını söyledi. Hemen ciddi anlamda bir müzakere olacağını düşünmüyorum. Crans Montana'dan sonra ne gibi bir gelişme var sorgulanıyor"

MARAŞ KONUSU: "Türk yönetiminde..."

"Maraş'ta ekipler çalışıyor. Bütün mal mülk ve zenginliklerin kayıt altına alınacak. Çok daha fazla belgeye ulaşılmıştır, gerek Vakıflar gerekse Ankara'da… Envanter çalışmasından sonra diğer adımlar atılacaktır. Niyetimiz Türk yönetiminde oranın yerleşime açılmasıdır"