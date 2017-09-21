Akıncı, Sosyalist Enternasyonel Başkanlık Konseyine hitap etti
BM Genel Kurul çalışmaları nedeniyle New-York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Sosyalist Enternasyonal’in Başkanlık Konseyi toplantısına katılarak konuşma yaptı.
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BM Genel Kurul çalışmaları nedeniyle New-York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Sosyalist Enternasyonal’in Başkanlık Konseyi toplantısına katılarak konuşma yaptı.
BM Genel Kurulu 72. dönem çalışmaları çerçevesinde BM merkezinde gerçekleşen, Sosyalist Enternasyonal Başkanı, Yunanistan eski Başbakanı ve eski PASOK lideri Yorgo Papandreu başkanlığındaki toplantıda, bölgesel ve dünya sorunlarına ilişkin görüşler paylalaşılıyor.
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