Akıncı, siyasi parti yetkilileriyle görüşecek

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı önümüzdeki hafta yapacağı New York ziyareti öncesinde, Meclis Başkanı ve Meclis’te temsil edilen siyasi partilerle görüşecek.

Cumhurbaşkanı Akıncı bu çerçevede yarın saat 12.00’de Meclis Başkanı Sibel Siber, ardında da saat 12.45’te UBP Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün ile Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ı kabul edecek.

Akıncı 13 Eylül Çarşamba günü ise Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen muhalefet partileri CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit’i kabul ederek görüş alışverişinde bulunacak.

Bu arada Kıbrıslı Türk lider Akıncı, bu sabah da müzakere heyeti ile bir çalışma toplantısı yaptı.