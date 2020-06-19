Akıncı siyasi parti başkanları ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin başkanları ile görüşüyor.

Akıncı ile Başbakan Tatar'ın başbaşa görüşmesinin ardından siyasi parti başkanları ile görüşme saat 16.15'te başladı.

Görüşmede, Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışışleri Bakanı Kudret Özersay, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, HP Genel Başkanı Yenal Senin, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ile YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı bulunuyor. Görüşmenin sonunda Cumhurbaşkanı Akıncı'nın da açıklama yapması bekleniyor.