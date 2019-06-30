Akıncı: Sakın ola kimseye “bunlarda insanlık yok" dedirtmeyelim
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ülkede kaçak olduğu gerekçesiyle tutuklanan ve çocuğu sosyal hizmetler dairesine verilen Vietnamlı kadınla ilgili açıklama yaptı.
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Akıncı, “Yasa,mevzuat, tüzük,yönetmelik her ne ise eksiğimiz elbirliğiyle derhal tamamlayalım. Sakın ola kimseye “ bunlarda insanlık yok" dedirtmeyelim” dedi.
İşte açıklama:
Sorunlar veya koşullar ne olursa olsun hiç bir ana üç yaşındaki yavrusundan; bir başka deyişle üç yaşındaki bir çocuk annesinden koparılamaz. Yasa,mevzuat, tüzük,yönetmelik her ne ise eksiğimiz elbirliğiyle derhal tamamlayalım. Sakın ola kimseye “ bunlarda insanlık yok “ dedirtmeyelim.
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