Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı, pazartesi New York'a gidiyor. Akıncı'nın, BM Genel Kurul çalışmaları nedeniyle gercekleştireceği ziyarette BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşüp, müzakerelere başlamadan önce bütün tarafların aynı hedef doğrultusunda olup olmadıklarının tespit edilmesine yönelik referans kavramlarını oluşturma çalışmaları hakkında da görüş alışverişinde bulunması öngörülüyor.



Pazartesi sabahı adadan ayrılıp 2 Ekim Çarşamba günü adaya dönmesi beklenen Akıncı'ya özel temsilcisi Erhan Erçin, Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçağ ve Sözcüsü Barış Burcu eşlik edecek.

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in de bulunacağı New York’ta, Crans Montana’dan sonra ilk defa iki liderin BM Genel Sekreteri ile ayrı ayrı yapacakları görüşmelerde Kıbrıs sorunundaki son gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

KIBRIS MÜZAKERELERİ

BM Genel Sekreteri, 7 Temmuz 2017’de Crans Montana'daki konferansın başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından taraflara durumu değerlendirmeleri çağrısında bulunmuştu.

Bunu 28 Eylül 2017 tarihli raporunda da yineleyerek, ciddi ilerleme kaydedilen çözümün temel unsurlarının yerleşmiş olmasına rağmen, çözüme ulaşılamamış olunmasının nedenleri üzerinde tarafların değerlendirme yapması ve önümüzdeki yol üzerinde düşünmelerini istemişti.



GÖREV TANIMI ÇALIŞMALARI 1 YILDIR SÜRÜYOR



Genel Sekreter, 14 Haziran 2018 tarihli raporunda, üst düzey bir BM yetkilisini adaya göndererek taraflarla derinlemesine istişarelerde bulunmasını isteyeceğini beyan etmişti. Hemen ardından 27 Temmuz 2018 tarihinde ise, söz konusu göreve BM Güvenlik Konseyi, Jane Holl Lute’un atandığını duyurdu.

Guterres’in Kıbrıs için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Lute 1 yılı aşkın bir süredir çalışmalarında kapsamlı müzakerelerin başlangıcını oluşturacak görev tanımlarında uzlaşmak üzere istişarelere devam ediyor.

Hazırlanması beklenen görev tanımlarının geçmiş mutabakatları, 11 Şubat Ortak Açıklama Belgesini ve BM Genel Sekreteri’nin Crans Montana’da taraflara 30 Haziran 2017 tarihinde sunduğu çerçeveyi içermesi öngörülüyor.

AĞUSTOS'TA MEKİK DİPLOMASİSİ

Müzakereler resmen başlamasa da zaman zaman sosyal içerikli temaslarda bulunan Kıbrıslı liderler en son 9 Ağustos’ta gerçekleştirdikleri gayri resmi görüşmede, Lute’un yürüttüğü referans kavramlarını tamamlama çalışmasına iyi niyetle devam etme kararlılığına vurgu yapmıştı.

Görüşme öncesinde BMGS Guterres, Kıbrıslı Türk lider Akıncı’yı arayarak, Eylül ayında BM Genel Kurul çalışmalarında kendisiyle görüşmeyi beklediğini, Lute’un çalışmalarına yapıcı katkılarını sürdürmesi beklentisini de taşıdığını söylemişti.



Ağustos sonu adaya gelen Lute, taraflarla bir hafta boyunca yoğun şekilde mekik diplomasisi gerçekleştirmiş ancak görüşmelerin esas amacı olan referans kavramları konusundaki çalışmasını tamamlayamamıştı. Ancak liderler, resmi müzakereler için yeni bir başlangıç noktası teşkil edecek referans kavramlarının tamamlanmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini açıkladı.

AKINCI'DAN EŞİTLİK VURGUSU

Akıncı, müzakereler yeniden başlayacaksa bunun geçmişte olduğu gibi ucu açık olamayacağını ancak çözüm odaklı ve zaman tahditli olarak ele alınabileceğine vurgu yapıyor.

Akıncı, ayrıca Kıbrıs Türk tarafının, zaman kaybetmeden Kıbrıs’ta siyasi eşitliğe dayalı adil bir çözüm ve yeni güven yaratıcı önlemlerin yaşama geçebilmesi doğrultusundaki iyi niyet ve yapıcı tutumunu sürdüreceğine işaret etti.

Lute’un son Kıbrıs ziyaretinin ardından Kıbrıs'a gelen TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anastasiadis’in farklı ortam ve zamanlarda farklı kişilere farklı çözüm modellerinden söz etmesinden dolayı neyin müzakere edileceğini belirlemek amacıyla BM gözetiminde gayrı resmi 5’li bir toplantı önermişti.